Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні

Донецька обласна організація партії "Слуга народу" наполягатиме на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення одразу ж після надання військовим командуванням гарантій безпеки.

Джерело: заява Донецької облорганізації партії

Деталі: В організації нагадали, що Центральна виборча комісія "з огляду на рекомендації силовиків" прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення.

Дослівно: "Донецька обласна організація партії "Слуга народу" категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах. Ми одностайно виступаємо "ЗА" проведення місцевих виборів на всій підконтрольній Україні території регіону.

Донецька військово-цивільна адміністрація та вся команда президента на Донеччині провели низку консультацій з командуванням Об’єднаних сил та Антитерористичним центром СБУ щодо створення безпечних умов для волевиявлення у прифронтових районах. Ми озвучили нашу спільну та принципову позицію – вибори на Донбасі мають відбутися, без виключень".

Деталі: Водночас у партії підкреслили, що найголовніше – життя людей, тому вважають неприпустимим ставити політичну доцільність вище безпеки громадян, як і чинити тиск на військових.

Дослівно: "Тому Донецька обласна організація партії "Слуга народу" буде наполягати на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення невідкладно одразу ж після надання військовим командуванням достатніх гарантій безпеки".

Деталі: В облорганізації зазначили, що з 27 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил діє режим припинення вогню і назвали це найвагомішим кроком для досягнення миру в Україні за останні шість років. У партії висловили надію, що "успіх мирних ініціатив президента Володимира Зеленського дозволить провести вибори на всій території Донецької області".

Що передувало: Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

ЦВК заявила, що ухвалила таке рішення на підставі висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій.

При цьому комісія зазначила, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію.

15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.