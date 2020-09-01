На Буковині зафіксували 117 хворих на COVID-19: найменше за три тижні
31 серпня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили 117 буковинцям.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Таку кількість нових випадків виявили під час лабораторного дослідження 612 зразків.
Цього ж дня одужали майже втроє менше хворих – 43 особи. За час пандемії в області нарахували 10420 випадків зараження коронавірусом. Наразі поборолу COVID-19 6273 хворих.
"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна", – написав голова ОДА.
Що передувало: 30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області, 29 серпня – у 148 осіб.
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Нагадаємо:
- За неділю 30 серпня в Україні діагностували 2 141 хворого на коронавірусну хворобу, 30 хворих померли, 380 осіб отримали підтвердження одужання від COVID-19.