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На Буковині зафіксували 117 хворих на COVID-19: найменше за три тижні

Вівторок, 1 вересня 2020, 01:48

31 серпня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили 117 буковинцям.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість нових випадків виявили під час лабораторного дослідження 612 зразків. 

Цього ж дня одужали майже втроє менше хворих – 43 особи. За час пандемії в області нарахували 10420 випадків зараження коронавірусом. Наразі поборолу COVID-19 6273 хворих.  

"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна", – написав голова ОДА.

Що передувало: 30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області, 29 серпня – у 148 осіб

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

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Нагадаємо:

  • За неділю 30 серпня в Україні діагностували 2 141 хворого на коронавірусну хворобу, 30 хворих померли, 380 осіб отримали підтвердження одужання від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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