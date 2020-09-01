На Буковині зафіксували 117 хворих на COVID-19: найменше за три тижні

31 серпня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили 117 буковинцям.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість нових випадків виявили під час лабораторного дослідження 612 зразків.

Цього ж дня одужали майже втроє менше хворих – 43 особи. За час пандемії в області нарахували 10420 випадків зараження коронавірусом. Наразі поборолу COVID-19 6273 хворих.

"117 випадків. Це чи не найменше за останні три тижні. Однак ситуація усе ще складна", – написав голова ОДА.

Що передувало: 30 серпня коронавірус підтвердили у 158 мешканців Чернівецької області, 29 серпня – у 148 осіб.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: