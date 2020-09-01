Пандемія: Україна 15-та за добовим приростом випадків коронавірусу

Станом на 31 серпня у світі підтвердили 239 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За числом зареєстрованих хворих за добу Україна на 15 позиції серед інших країн.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових заражень зафіксували в Індії – 68 тисяч. У Бразилії виявили 48,5 тисяч випадків, в США – більше 38 тисяч, в Аргентині – понад 9 тисяч.

В Україні, Бангладеші, Іспанії та Ізраїлі зареєстрували більше 2 тисяч нових хворих.

Також 30 серпня від ускладнень захворювання померли 4047 осіб.

Загалом за час пандемії діагностували 25,6 млн випадків зараження, із них 854 тисяч – летальні.

Наразі вилікувались 17,9 млн хворих.

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