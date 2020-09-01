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В США прогнозують зростання шансів Трампа перемогти на виборах

Вівторок, 1 вересня 2020, 06:29

На думку аналітиків одного із найбільших банківських холдингів США JPMorgan Chase & Co, шанси Дональда Трампа перемогти на президентських виборах зростають.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Ще недавно чинний президент Трамп, згідно із опитуваннями, значно відставав від свого опонента Джо Байдена. Проте, останнім часом, шанси кандидатів майже зрівнялись. Це сталося на тлі насилля під час протестів та потенційної упередженості під час опитувань. 

На основі досліджень, стверджують в JPMorgan Chase & Co, можна говорити про зрушення у рейтингу Трампа від 5 до 10 пунктів. Вказується, що опитування через неточність під час відповідей респондентів, можуть спотворювати рейтинг Байдена на 5-6%. 

На настрій виборців значний вплив також матимуть результати дебатів та позиція демократів щодо протестів, які останнім часом загострились.

Нагадаємо:

  • Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Від республіканців зайняти крісло в Білому дому буде намагатись чинний президент Дональд Трамп, від демократів – колишній віцепрезидент Джо Байден.
  • Згідно із опитуваннями, перевага на боці Байдена.

Українська правда
Теми: ТрампБайденвибориСША


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