Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В США прогнозують зростання шансів Трампа перемогти на виборах

Вівторок, 1 вересня 2020, 06:29
В США прогнозують зростання шансів Трампа перемогти на виборах

На думку аналітиків одного із найбільших банківських холдингів США JPMorgan Chase & Co, шанси Дональда Трампа перемогти на президентських виборах зростають.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Ще недавно чинний президент Трамп, згідно із опитуваннями, значно відставав від свого опонента Джо Байдена. Проте, останнім часом, шанси кандидатів майже зрівнялись. Це сталося на тлі насилля під час протестів та потенційної упередженості під час опитувань. 

На основі досліджень, стверджують в JPMorgan Chase & Co, можна говорити про зрушення у рейтингу Трампа від 5 до 10 пунктів. Вказується, що опитування через неточність під час відповідей респондентів, можуть спотворювати рейтинг Байдена на 5-6%. 

На настрій виборців значний вплив також матимуть результати дебатів та позиція демократів щодо протестів, які останнім часом загострились.

Нагадаємо:

  • Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада. Від республіканців зайняти крісло в Білому дому буде намагатись чинний президент Дональд Трамп, від демократів – колишній віцепрезидент Джо Байден.
  • Згідно із опитуваннями, перевага на боці Байдена.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампБайденвибориСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: