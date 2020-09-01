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Головні новини понеділка і ночі: гуморист Філімонов, заяви Фокіна

Вівторок, 1 вересня 2020, 08:00

"Слуги" висунули відомого коміка у мери Одеси, Аваков назвав заяви Фокіна в Мінську провокацією — актуальні новини 31 серпня.

Про висунення Філімонова

З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах.

У мери Одеси від "слуг" балотуватиметься гуморист Олег Філімонов — він заявив, що таку пропозицію йому зробив особисто президент Зеленський.

Про коментарі Фокіна

Аваков вважає, що висловлювання заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

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Українська правда
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