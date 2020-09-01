Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий

На Бессарабці у центрі Києва водій Volkswagen вночі влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі, щонайменше одна людина постраждала.

Джерело: "Київ оперативний", столична поліція

Дослівно: "Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста – на Бессарабці водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. На жаль, одного потерпілого терміново госпіталізували. Свідки запевняють, що водій бухий у хлам".

Поліція Києва згодом повідомила, що подія сталася на вулиці Басейній. Внаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Водієм "Фольцвагена" виявився іноземець 1991 року народження.

За попередніми даними, він не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Водій на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не вияв алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).