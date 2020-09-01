Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий
Вівторок, 1 вересня 2020, 08:40
На Бессарабці у центрі Києва водій Volkswagen вночі влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі, щонайменше одна людина постраждала.
Джерело: "Київ оперативний"
Дослівно: "Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста – на Бессарабці водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. На жаль, одного потерпілого терміново госпіталізували. Свідки запевняють, що водій бухий у хлам".