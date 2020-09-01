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Volkswagen влетів у літній майданчик кафе на Бессарабці у Києві – є постраждалий

Вівторок, 1 вересня 2020, 08:40

На Бессарабці у центрі Києва водій Volkswagen вночі влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі, щонайменше одна людина постраждала.

Джерело: "Київ оперативний"

Дослівно: "Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста – на Бессарабці водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. На жаль, одного потерпілого терміново госпіталізували. Свідки запевняють, що водій бухий у хлам".

Теми: ДТПКиїв


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