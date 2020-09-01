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Ryanair скасував майже всі рейси в Україну у другій половині вересня

Вівторок, 1 вересня 2020, 09:44

Найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перевізник поки не анонсував скасування рейсів, але в системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси.

Зокрема, неможливо забронювати рейси до Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії та Італії.

З Києва заплановані тільки два рейси до Пафоса (Кіпр) 20 і 27 вересня, кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид), а також до Лондона та Манчестера.

З інших українських міст, куди літає Ryanair, - Львів, Харків, Одеса та Херсон - рейсів у вказаний період взагалі немає.

Як відомо, Україна на місяць заборонила в’їзд іноземцям, і саме 29 вересня спливає термін заборони.

Скасування рейсів почалося з 15 вересня, очевидно, через те, що у разі анулювання рейсу в термін менше 14 днів за європейським законодавством пасажиру необхідно платити компенсацію.

Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія Wizz Air через закриті кордони скасувала всі рейси між Україною і Угорщиною у вересні.

Детальніше про ці обмеження читайте у статті: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців

Теми: авіа


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