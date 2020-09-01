Ексочільник Укроборонпрому не задекларував квартиру за $700 000 - ЗМІ

Колишній гендиректор ДК "Укроборонпром" Павло Букін не вказав у своїх деклараціях цивільну дружину Ольгу Курчінську та нібито подаровану їй чотирикімнатну квартиру у новобудові вартістю $ 700 000.

Джерело: програма "Наші Гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Впродовж останніх п’яти років роботи в оборонному концерні Букін зазначав у своїх деклараціях, що не має ні дружини, ні дітей, а мешкає то у батьків, то на орендованій квартирі.

Однак восени 2019 року НАБУ з САП повідомили Букіну про підозру у недостовірному декларуванні. Слідство встановило, що ексгендиректор оборонного концерну не задекларував доходи, нерухомість й автівки, які були власністю його цивільної дружини.

За даними програми, мова йде про Ольгу Курчінську та її квартиру у новобудові за адресою Механізаторів (Шаповала) 2. Цю 4-кімнатну квартиру, площею 170 кв.м. Курчінська отримала у власність у 2015 році за договором дарування.

Разом із тим, за словами колишньої цивільної дружини ексвласника квартири, Оксани Левченко, перед цим Курчінська разом з Букіним і двома дітьми вказане помешкання ще півроку орендували. Левченко розповіла програмі, що жили ці двоє родиною, Букіна Курчінська називала цивільним чоловіком, одного з дітей – їхнім спільним сином.

Власне у сам договір оренди була вписана уся родина, розплачувався за оренду на рік наперед, за словами Левченко, сам Букін, і навіть електроніку в помешканні нібито приходили лагодити робітники з ДК "Укрспецекспорт" (компанія зі структури концерну УОП, яку Букін очолював у 2015-2018).

Восени 2015, розповіла Левченко, орендарі зголосилися викупити квартиру. Ціну погодили близько 700 тис дол. – понад 300 коштувала сама квартира у новобудові і стільки ж, стверджує Левченко, вона вклала у ремонт, меблі й техніку.

Однак процес затягувався, оскільки Оксана хотіла офіційний продаж, а "покупці" пропонували оформити передачу права власності через договір дарування: "Коли вперше заїкнулися про договір дарування, ось ми з нею тоді розсварилися в ресторані, – пригадує Левченко. – Вона дарчу запропонувала тому, що вони типу вичерпали ліміт… ну … покупок, різних, як це, рухів по нерухомості". Зрештою квартиру таки переоформили через дарчу.

Ні Курчінська, ні ця квартира, ні видатки на її оренду у декларації Букіна за 2015 рік не фігурували. Відсутні цивільна дружина, її власність (земля і ще дві автівки), власність дочки (квартира на Грушевського, також оформлена через дарчу) і в подальших деклараціях. Єдине, що Букін все ж задекларував уже після оголошення підозри – це сина, за даними програми і слідства – спільного з Курчінською.

Букін коментувати цю історію програмі відмовився, оскільки наразі триває суд (розслідування завершене, справа передана до суду, засідання призначене на вересень).

Одним із доказів, на які в судах опирається НАБУ, є цивільна справа про опіку над дочкою Курчінської від першого шлюбу. Ще в 2016 році вона через суд позбавила батька дівчинки батьківських прав.

В суді аргументувала так: він від самого народження дівчинки – у колонії, де відбуває пожиттєве, з дочкою не спілкується, натомість у неї давно новий чоловік, який і виконує обов’язки батька стосовно дівчинки – за даними судових справ йшлося про Павла Букіна.

Щойно Букіну оголосили про підозру, позбавлений ще в 2016 році батьківських прав ув’язнений здійснив спробу скасувати рішення про опіку, однак неуспішно через пропущені строки.

Нагадаємо: Павло Букін у 2018-2019 роках очолював ДК "Укроборонпром". До того, в 2015-2018 роках – керував одним із його підприємств ДК "Укрспецекспорт".