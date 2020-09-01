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Болгарія впускатиме українців без тесту й карантину щонайменш до кінця вересня

Вівторок, 1 вересня 2020, 10:56

Болгарія продовжила дозвіл на в’їзд громадянам України без вимоги тесту й карантину до 30 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє консульський відділ посольства України у Болгарії.

"31.08.2020 року оновлено рішення Мінохорони здоров’я Болгарії № РД-01-488, згідно з яким з 1 до 30 вересня цього року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину", - повідомляє консульство.

В середині липня Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19. Наприкінці місяця вирішили запровадити вимогу тесту для мандрівників з України, але вже два дні потому рішення скасували.

Нагадаємо, Болгарія після останнього перегляду українського списку країн "червоної" і "зеленої" зони залишилася "зеленою".

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Теми: Болгаріякоронавірус


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