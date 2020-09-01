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ВРП знайшла привід не показувати засідання по судді Вовку і Ко

Вівторок, 1 вересня 2020, 12:42

Вища рада правосуддя пояснила, що прохання ЗМІ та громадських організацій не є достатньою підставою для відеотрансляції засідання щодо відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва: для цього потрібне бажання учасників засідання.

Джерело: повідомлення ВРП у відповідь на клопотання про організацію відеотрансляції засідання ВРП, що відбуватиметься 1 вересня

Дослівно ВРП: "Пряма трансляція засідань ВРП здійснюється у відповідності до Регламенту Вищої ради правосуддя. Згідно з п. 6.1. Регламенту ВРП відеотрансляція засідань Ради може відбуватися лише за наявності клопотань (згоди) всіх сторін (осіб, щодо яких розглядається питання порядку денного), за результатами розгляду яких Рада ухвалює відповідне рішення.

Таким чином, ВРП може ухвалити рішення про проведення онлайн-трансляції засідання 1 вересня 2020 року лише за наявності клопотань та згоди всіх сторін, осіб, щодо яких розглядаються питання порядку денного.

ЗМІ та Громадські організації, які надіслали до ВРП клопотання про організацію відеотрансляції засідання Вищої ради правосуддя, що відбуватиметься 1 вересня 2020 року, не належать до сторін щодо яких розглядатимуться питання порядку денного". 

Деталі: 1 вересня Вища рада правосуддя розгляне клопотання генпрокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника Євгенія Аблова, суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберди, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка – у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Цьому передувало: Національне антикорупційне бюро перед засіданням Вищої ради правосуддя по судді Вовку виклало докази його зв'язків із ВРП. Саме тому прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили відводи членам ВРП.

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Теми: судПавло Вовк


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