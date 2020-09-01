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Силовики тренувалися відбивати напади на Північно-Кримський канал

Вівторок, 1 вересня 2020, 17:42
Силовики тренувалися відбивати напади на Північно-Кримський канал

Правоохоронці провели антитерориcтичні тренування та відбивали умовні атаки на водні об’єкти Херсонської області, зокрема на Північно-Кримський канал.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: Координаційна група антитерористичного центру при регіональному СБУ провела планове багатоетапне антитерориcтичне тренування на території шести районів Херсонщини.

В обраних локаціях, розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗСУ, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу".

Деталі: Силовики відпрацьовували реакцію на напади умовних диверсантів на стратегічні об’єкти Херсонщини. Диверсанти нібито мали замінувати приміщення та обладнання на об’єктах.

 

Таким чином вдалося перевірити рівень захищеності об’єктів, готовність їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих правоохоронних органів, спецслужб та інших воєнізованих формувань.

У тренуваннях брали участь співробітники СБУ в АР Крим, Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Нацгвардії і Держприкордонслужби, підрозділи ЗСУ, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

До окупації Криму Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб півострова в прісній воді.

 
 

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Нагадаємо: 

  • Окупанти РФ готуються до наймасштабніших військових навчань "Кавказ 2020" в Криму (21-26 вересня). До Криму з’їдуться тисячі російських військових.
  • Україна планує провести командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020" за участю НАТО наприкінці вересня, коли Росія проводитиме військові навчання "Кавказ-2020".
  • На думку колишнього командувача силами США в Європі генерала Бена Ходжеса, окупанти можуть спробувати захопити греблю в Херсонській області, яка не пропускає воду у Крим.
  • Голова української делегації в ТКГ в Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.

Українська правда

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Теми: СБУКримХерсонська областьвода
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