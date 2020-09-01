Курт Волкер увійшов у керівництво транспортної компанії в Україні

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail, яка працює в Україні.

Про це інформує видання "Ліга" з посиланням на пресслужбу компанії, пише "Європейська правда".

Також Волкер буде працювати радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

Як наголосили в компанії, призначення Волкера допоможе BGS Rail "домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції, і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку".

BGS Rail - українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) - міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group - найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

BGS Rail надає в довгострокову оренду пів вагони, криті вагони і зерновози, призначені для перевезення вугілля, руди, щебеню, металопрокату, дерева, зерна тощо. З серпня 2020 року компанія також здійснює самостійне управління парком піввагонів.

У 2018 році BGS отримала ліцензію, що дозволяє компанії надавати послуги з залізничних вантажоперевезень в Україні.

Курт Волкер був спецпредставником Державного департаменту США з питань України з 2017 по 2019 рік. Волкер подав у відставку торік у вересні, коли у США розгорівся "Українагейт" щодо тиску американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Конгрес США розпочав процедуру імпічменту Трампа через обвинувачення, нібито він хотів отримати компромат від Києва на колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера, який був членом ради директорів найбільшого приватного газодобувача в Україні Burisma Holdings.

Президент Трамп у підсумку був виправданий Сенатом.

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