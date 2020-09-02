Головні новини вівторка і ночі: виключений Лерос, невідсторонений Вовк 

Гео Лероса вигнали з фракції "Слуга народу", ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка — актуальні новини 1 вересня.

Про Лероса

Фракція "Слуга народу" вирішила вигнати Гео Лероса зі своїх лав.

Напередодні нардеп з трибуни Ради звинуватив президента Зеленського в порушенні обіцянок, а керівника ОП — у зловживанні владою і роботі на спецслужби Росії.

Лерос стверджує, що розпорядження стосовно нього дав Зеленський керівнику фракції Давиду Арахамії після його промови у парламенті.

Про Вовка

НАБУ оприлюднило записи й розшифровку розмов, як можуть слугувати доказом керованого правосуддя і зловживань голови ОАСК Павла Вовка.

Пізніше Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка.

ВРП повернула генпрокурору Венедіктовій клопотання про відсторонення Вовка, бо прокуратура не довела, що вручила підозру належним чином.

Глава Окружного адмінсуду Києва заявив, що на ВРП чиниться "безпрецедентний тиск", однак вона "зробила те, що повинна була".

Вища рада правосуддя не підтримала відсторонення від здійснення правосуддя одіозних суддів Окружного адмінсуду Києва Володимира Келеберди, Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

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