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Бойовики продовжують вести "провокативний" вогонь – ООС

Середа, 2 вересня 2020, 07:35

1 вересня російські бойовики три рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї".

Деталі: У штабі називають порушення "провокативними" та стверджують, що загрози життю нашим військовим не було. 

Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. 

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо:

  • Традиційно, штаб ООС називає порушення режиму припинення вогню ворогом "провокативними" та "неприціальними" пострілами.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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