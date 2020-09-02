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У перший день навчання через необережне поводження зі зброєю загинув курсант

Середа, 2 вересня 2020, 09:30

Через необережне поводження зі зброєю загинув курсант Житомирського військового інституту ім. Корольова.

Джерело: сайт інституту

Дослівно: "З сумом повідомляємо, що 1 вересня курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в наслідок необережного поводження зі зброєю".

Деталі: Причини та обставини події вивчають представники Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.

Українська правда
Теми: Житомирщина


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