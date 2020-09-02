У перший день навчання через необережне поводження зі зброєю загинув курсант
Середа, 2 вересня 2020, 09:30
Через необережне поводження зі зброєю загинув курсант Житомирського військового інституту ім. Корольова.
Джерело: сайт інституту
Дослівно: "З сумом повідомляємо, що 1 вересня курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в наслідок необережного поводження зі зброєю".
Деталі: Причини та обставини події вивчають представники Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.
Українська правда