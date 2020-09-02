Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

CША частково зняли ембарго на постачання зброї до Кіпру, в Туреччині обурені

Середа, 2 вересня 2020, 09:36

США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр; у Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та турецьке Anadolu.

У вівторок, 2 вересня, держсекретар США Майк Помпео оголосив, що США частково знімають 33-річне ембарго на постачання зброї до Кіпру та посилюватимуть безпекову співпрацю з Нікосією.

Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". 

"Республіка Кіпр є ключовим партнером у Східному Середземномор’ї. Я радий оголосити, що ми поглиблюємо співпрацю у сфері безпеки. Ми знімемо обмеження на продаж нелетального захисного озброєння та послуг для Республіки Кіпр у наступному фінансовому році", - оголосив Майк Помпео. 

Рішення з’явилося на тлі значної напруги у відносинах між Грецією та Туреччиною через суперечливі погляди на протяжність їхніх континентальних шельфів, де розташовані в основному грецькі острови, та наміри Туреччини здійснювати розвідку газових родовищ у спірних зонах.

Обидві сторони провели військові навчання в східному Середземномор'ї, підкресливши можливість ескалації суперечки з приводу протяжності їх континентальних шельфів. 

В МЗС Туреччини у відповідь заявили, що такий крок "несумісний з духом союзницьких відносин" у час, коли у регіоні потрібно знижувати напругу, та що це "порушить рівність та баланс між двома народами острова" і зашкодить вирішенню кіпрського питання.

"Ми очікуємо, що США переглянуть своє рішення та підтримають нинішні зусилля з відновлення миру та стабільності у регіоні", - додає МЗС.

В іншому разі Туреччина збирається вдатись "до необхідних взаємних кроків згідно зі своєю юридичною та історичною відповідальністю задля гарантування безпеки турків-кіпріотів". 

Нагадаємо, минулого тижня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі в Берліні домовилися, "за відсутності прогресу з Туреччиною", розробити список подальших санкцій проти цієї країни у зв'язку з її недавньою діяльністю в Східному Середземномор'ї.

Туреччина у відповідь заявила, що ЄС "не має права" критикувати здійснювану нею розвідку газових родовищ та заявила, що продовжує термін роботи розвідувального судна Oruç Reis, яке проводить сейсмічні дослідження в спірній частині Східного Середземномор'я. 

Детальніше про ситуацію у Східному Середземномор’ї читайте у статті: На порозі війни: чи може НАТО зупинити конфлікт Греції та Туреччини.

Теми: СШАКіпрТуреччиназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу

Стефанчук не виключає відставки міністрів економіки та фінансів

Новини 1 вересня: вигнаний Лерос, невідсторонений Вовк

Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу"

"Це не фінал": Вовк відреагував на рішення ВРП щодо нього

ВРП залишила на посаді скандального голову ОАСК Вовка

Усі новини...
США
США не будуть розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ
Китай планує вдвічі збільшити ядерний потенціал за десять років – Пентагон
Електромобілі Tesla навчились розпізнавати знаки обмеження швидкості
Останні новини
10:13
"Слуги народу" подали законопроєкт про схему поборів з власників собак та котів - ЗМІ
10:11
У МОЗ обіцяють швидкі тести на антиген до COVID-19
09:51
Україна погасила 2,1 мільярда доларів боргів за один день
09:36
CША частково зняли ембарго на постачання зброї до Кіпру, в Туреччині обурені
09:30
У перший день навчання через необережне поводження зі зброєю загинув курсант
09:17
Україна та Китай обговорили розширення співпраці
09:01
Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу
08:28
США не будуть розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ
08:00
Головні новини вівторка і ночі: виключений Лерос, невідсторонений Вовк 
07:35
Бойовики продовжують вести "провокативний" вогонь – ООС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!