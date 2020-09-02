CША частково зняли ембарго на постачання зброї до Кіпру, в Туреччині обурені

США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр; у Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та турецьке Anadolu.

У вівторок, 2 вересня, держсекретар США Майк Помпео оголосив, що США частково знімають 33-річне ембарго на постачання зброї до Кіпру та посилюватимуть безпекову співпрацю з Нікосією.

Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь".

"Республіка Кіпр є ключовим партнером у Східному Середземномор’ї. Я радий оголосити, що ми поглиблюємо співпрацю у сфері безпеки. Ми знімемо обмеження на продаж нелетального захисного озброєння та послуг для Республіки Кіпр у наступному фінансовому році", - оголосив Майк Помпео.

Рішення з’явилося на тлі значної напруги у відносинах між Грецією та Туреччиною через суперечливі погляди на протяжність їхніх континентальних шельфів, де розташовані в основному грецькі острови, та наміри Туреччини здійснювати розвідку газових родовищ у спірних зонах.

Обидві сторони провели військові навчання в східному Середземномор'ї, підкресливши можливість ескалації суперечки з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

В МЗС Туреччини у відповідь заявили, що такий крок "несумісний з духом союзницьких відносин" у час, коли у регіоні потрібно знижувати напругу, та що це "порушить рівність та баланс між двома народами острова" і зашкодить вирішенню кіпрського питання.

"Ми очікуємо, що США переглянуть своє рішення та підтримають нинішні зусилля з відновлення миру та стабільності у регіоні", - додає МЗС.

В іншому разі Туреччина збирається вдатись "до необхідних взаємних кроків згідно зі своєю юридичною та історичною відповідальністю задля гарантування безпеки турків-кіпріотів".

Нагадаємо, минулого тижня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі в Берліні домовилися, "за відсутності прогресу з Туреччиною", розробити список подальших санкцій проти цієї країни у зв'язку з її недавньою діяльністю в Східному Середземномор'ї.

Туреччина у відповідь заявила, що ЄС "не має права" критикувати здійснювану нею розвідку газових родовищ та заявила, що продовжує термін роботи розвідувального судна Oruç Reis, яке проводить сейсмічні дослідження в спірній частині Східного Середземномор'я.

Детальніше про ситуацію у Східному Середземномор’ї читайте у статті: На порозі війни: чи може НАТО зупинити конфлікт Греції та Туреччини.