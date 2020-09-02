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Поліція посилила патрулювання центру Києва

Середа, 2 вересня 2020, 10:51

Через заплановані акції у центрі Києва поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Джерело: поліція

Дослівно: "Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України,  кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування".

Деталі: Правоохоронці наголошують, що організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції.  У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації.

Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

2 вересня власники машин із європейськими номерами так звані "євробляхери" влаштували чергову акцію протесту за доступне розмитнення авто в Україні.

Українська правда
Теми: Київполіціяакції


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