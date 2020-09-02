Кличко: Кияни розслабились і нам загрожує "інфекційний вибух"

Столичні підприємці та відвідувачі кафе і ресторанів почали зневажати елементарні правила безпеки, у Києві можливий інфекційний вибух.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Не носять маски. Перестали дезинфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі питають – звідки така негативна динаміка розповсюдження вірусу? Так а хто на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху".

Деталі: За минулий тиждень групи контролю за дотриманням протиепідемічних правил здійснили 380 перевірок столичних закладів громадського харчування, торгівлі, ринків. Склали 67 протоколів про порушення.

Нагадаємо: У 332 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

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