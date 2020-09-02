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Глава МЗС Білорусі: Ми не допустили український сценарій революції

Середа, 2 вересня 2020, 13:09
Глава МЗС Білорусі: Ми не допустили український сценарій революції

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що у країні не дозволили реалізувати "український сценарій кольорової революції".

Джерело: Макей на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, російський "Інтерфакс".

Пряма мова: "Сьогодні нам доводиться відповідати, як на внутрішні, так і на зовнішні виклики. Причому останнє більшою мірою зумовлює перше. Проте, хочу сказати, що ми витримали перший натиск і не дозволили у Білорусі український сценарій, сценарій кольорової революції, організованої ззовні".

Деталі: Він заявив, що зараз у Білорусі спостерігається "певне політичне протистояння, але рівень напруження значно нижчий".

Також Макей подякував Росії за "витриману, грамотну, чітку реакцію" на події у Білорусі.

Пряма мова: "Очевидно, що саме зважена і гранично чітка позиція Росії виступає тією противагою, яка стримує зовнішні сили від неприкритого втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Що було раніше: За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю. 

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Нагадаємо:

  • Майже місяць у Білорусі тривають протести. Приводом для акції стали офіційні результати президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко набрав 80% голосів. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента. Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
  • Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

Теми: БілорусьРосіяУкраїнаМЗСміжнародні відносини
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