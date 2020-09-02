Глава МЗС Білорусі: Ми не допустили український сценарій революції

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що у країні не дозволили реалізувати "український сценарій кольорової революції".

Джерело: Макей на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, російський "Інтерфакс".

Пряма мова: "Сьогодні нам доводиться відповідати, як на внутрішні, так і на зовнішні виклики. Причому останнє більшою мірою зумовлює перше. Проте, хочу сказати, що ми витримали перший натиск і не дозволили у Білорусі український сценарій, сценарій кольорової революції, організованої ззовні".

Деталі: Він заявив, що зараз у Білорусі спостерігається "певне політичне протистояння, але рівень напруження значно нижчий".

Також Макей подякував Росії за "витриману, грамотну, чітку реакцію" на події у Білорусі.

Пряма мова: "Очевидно, що саме зважена і гранично чітка позиція Росії виступає тією противагою, яка стримує зовнішні сили від неприкритого втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь".

Що було раніше: За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю.

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