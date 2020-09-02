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Синоптик прогнозує "кисло-солодку" погоду

Середа, 2 вересня 2020, 13:37
Синоптик прогнозує кисло-солодку погоду
фото: УП

У четвер, 3 вересня, в Україні прогнозують від 20 градусів тепла на заході до 36 градусів – на сході і півдні.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "В Україну надходить пора, коли найпоширенішим словосполученням буде – "кисло-сладке". Такою й буде погода завтра в Україні – "кисло-сладка".

Деталі: У четвер на сході, півдні, у більшості центральних областей втримається спека, +30+36 градусів.

На півночі прогнозують +26+29 градусів, а на заході передбачається +20+26 градусів.

 

Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території - сухо та сонячно.

У Києві 3-го вересня опади малоймовірні. Максимальна температура повітря у четвер в столиці очікується +27+28 градусів.

За словами Діденко, у п‘ятницю спека з Києва втече.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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