Синоптик прогнозує "кисло-солодку" погоду

У четвер, 3 вересня, в Україні прогнозують від 20 градусів тепла на заході до 36 градусів – на сході і півдні.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "В Україну надходить пора, коли найпоширенішим словосполученням буде – "кисло-сладке". Такою й буде погода завтра в Україні – "кисло-сладка".

Деталі: У четвер на сході, півдні, у більшості центральних областей втримається спека, +30+36 градусів.

На півночі прогнозують +26+29 градусів, а на заході передбачається +20+26 градусів.

Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території - сухо та сонячно.

У Києві 3-го вересня опади малоймовірні. Максимальна температура повітря у четвер в столиці очікується +27+28 градусів.

За словами Діденко, у п‘ятницю спека з Києва втече.