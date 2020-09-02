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В Україні з'явитсья новий орган для виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Середа, 2 вересня 2020, 15:56

2 вересня уряд на своєму засіданні ухвалив рішення створити комісію про з питань координації виконання Угоди про асоціацію, у керівництво якої увійдуть також представники Верховної Ради та офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", що має в розпорядженні проєкт відповідного рішення.

Створена комісія буде діяти у якості "тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів", а більшість її складу буде формуватися з членів уряду. Водночас співкерівниками  цього органу стануть також представники ВР та ОПУ.

За ухваленим рішенням, комісію очолюватиме прем’єр Денис Шмигаль, а його заступниками стануть віцепрем’єрка  з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук та заступник голови ОПУ (прізвище не зазначене, найімовірніше йдеться про Ігоря Жовкву).

Основними завданнями новоствореного органу є підготовка пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС, які згодом розглядатиме уряд; координація дій органів виконавчої влади у відносинах з ЄС та у переговорах щодо виконання УА; удосконалення чинної нормативно-правової бази.

Перед публікацією рішення про створення такої комісії ще має пройти юридичне доопрацювання, пояснив на засіданні уряду прем’єр-міністр.  

Теми: євроінтеграціяЄСКабінет міністрівВерховна РадаОфіс президента


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