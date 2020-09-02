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За літо у Києві було 6 температурних рекордів – кліматологи

Середа, 2 вересня 2020, 17:21
За літо у Києві було 6 температурних рекордів – кліматологи

Літо 2020 року було другим за спекотністю з 1881 року і мало шість температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За підсумками червня-серпня цьогорічне літо у столиці України кліматологи обсерваторії назвали загалом спекотним та сухим.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, середня температура повітря цього літа у Києві склала +21,7ºС, що на 3,0ºС перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до +34,1°С.

Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 25, причому майже порівну в кожний місяць.

За літо встановлено 6 температурних рекордів.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми, воно ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо: Серпнева температура повітря у столиці була загалом на 2,8°С вищою за кліматичну норму, а ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років.

Повідомлялося, що з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3°С (кліматична норма була перевищена на 9°С, а торішній рекорд цього дня – на 1,5°С). Тоді ж дві ночі поспіль були найтеплішими з 1881 року: температура не опустилася нижче +21,7°С, тоді як попередній рекорд  2010 року був +21,4°С. 

Ніч на 5 липня у Києві виявилася найтеплішою за 140 років спостережень: температура не опустилася нижче +20,6°С. Попередній рекорд +20,5°С був 1988 року.

З початку 2020 року у Києві зафіксували 25 температурних рекордів.

Довідка: Київську метеорологічну обсерваторію відкрили при університеті Святого Володимира 15 травня 1855 року. Вона одразу почала публікувати дані спостережень за погодою.  

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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