"Хотіли змусити замовкнути": Меркель про отруєння Навального

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Про це Меркель заявила у середу 2 вересня на екстреному брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель підтвердила, що Навальний став жертвою речовини із групи "Новічок", назвавши отримані дані про його отруєння "вражаючою інформацією".

"Ми очікуємо, що Росія надасть роз’яснення з цього приводу. Є дуже серйозні питання, на які може і повинен відповісти тільки уряд Росії", - заявила Меркель.

Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального.

Меркель висловила впевненість, що "Навального хотіли примусити замовкнути", і підкреслила, що "світ чекає на відповіді".

"Він став жертвою злочину, який я рішуче засуджую. Це злочин проти основних цінностей і прав, за які ми виступаємо", - сказала глава німецького уряду.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального, а Австрія закликала до притягнення винних до відповідальності.