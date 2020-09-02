Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Хотіли змусити замовкнути": Меркель про отруєння Навального

Середа, 2 вересня 2020, 19:44

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Про це Меркель заявила у середу 2 вересня на екстреному брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель підтвердила, що Навальний став жертвою речовини із групи "Новічок", назвавши отримані дані про його отруєння "вражаючою інформацією".

"Ми очікуємо, що Росія надасть роз’яснення з цього приводу. Є дуже серйозні питання, на які може і повинен відповісти тільки уряд Росії", - заявила Меркель. 

Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального. 

Меркель висловила впевненість, що "Навального хотіли примусити замовкнути", і підкреслила, що "світ чекає на відповіді".

"Він став жертвою злочину, який я рішуче засуджую. Це злочин проти основних цінностей і прав, за які ми виступаємо", - сказала глава німецького уряду.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального, а Австрія закликала до притягнення винних до відповідальності.  



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоПожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

опитування, відеоАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

відеоЗеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

Усі новини...
Останні новини
19:59
Кабмін хоче контролювати лише 25% банківської системи
19:44
"Хотіли змусити замовкнути": Меркель про отруєння Навального
19:31
Кабмін підтримав відкриття авіасполучення із Сінгапуром та Ісландією
19:23
Російські найманці порушили "тишу" біля Мар’їнки
19:16
Комітет ВР пустив у зал законопроєкт про рієлторів попри корупційну складову – нардеп
19:00
На Буковині відкривають шістнадцяту лікарню для хворих на COVID-19
18:51
У МЗС відреагували заяви Фокіна щодо Донбасу
18:35
Гривня на закритті міжбанку ослабла
18:21
фото, відеоПожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду
18:07
Закриття кордонів: уряд додатково посилив заборону на в’їзд до України
Усі новини...