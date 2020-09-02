Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Хотіли змусити замовкнути": Меркель про отруєння Навального

Середа, 2 вересня 2020, 19:44

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Про це Меркель заявила у середу 2 вересня на екстреному брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель підтвердила, що Навальний став жертвою речовини із групи "Новічок", назвавши отримані дані про його отруєння "вражаючою інформацією".

"Ми очікуємо, що Росія надасть роз’яснення з цього приводу. Є дуже серйозні питання, на які може і повинен відповісти тільки уряд Росії", - заявила Меркель. 

Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального. 

Меркель висловила впевненість, що "Навального хотіли примусити замовкнути", і підкреслила, що "світ чекає на відповіді".

"Він став жертвою злочину, який я рішуче засуджую. Це злочин проти основних цінностей і прав, за які ми виступаємо", - сказала глава німецького уряду.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального, а Австрія закликала до притягнення винних до відповідальності.  

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: