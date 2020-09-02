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У Кремлі натякають, що Навального отруїли вже у Німеччині

Середа, 2 вересня 2020, 20:34

Кремль каже про відсутність токсинів в організмі опозиціонера Алексєя Навального до вивозу у Берлін.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Представник Кремля нагадав, що"Генеральна прокуратура РФ направила німецькій стороні офіційний запит, розраховуючи на те, що буде надано офіційну відповідь". "Наші лікарі також офіційно запропонували обмін даними і поки не отримали, на жаль, відповідь від німецьких колег", - додав Пєсков.

Він підкреслив, що "до вивезення хворого в Берлін, відповідно до всіх міжнародних стандартів, був проведений цілий комплекс аналізів у нас в країні, ніяких отруйних речовин виявлено не було".

Також у Кремлі відразу не змогли сказати, яка буде реакція РФ на заяви Німеччини про те, що в організмі Навального знайдені сліди отрути з групи "Новічок".

"В цілому ми підтверджуємо, що готові і зацікавлені в повній взаємодії та обміні даними по цій темі з ФРН", - заявив Пєсков.

При цьому, відповідаючи на питання, як в Кремлі будуть реагувати на заяву Берліна про виявлення в організмі Навального слідів отруйної речовини з групи "Новічок", Пєсков сказав: "Зараз ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви".

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 



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