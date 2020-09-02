Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу", Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України, — актуальні новини 2 вересня.

Про перепалки Зеленського і Лероса

Володимир Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу" і назвав його "хабарником і зрадником" країни.

Лерос стверджує, що Зеленський його оббрехав і обіцяє направити заяву про злочин президента.

Про заяву Лаврова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву Лаврова "плодом хворобливої фантазії".

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Німецький уряд повідомив, що в організмі російського опозиціонера Алексєя Навального виявили сліди нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок".

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Кабмін вніс зміни до постанови про заборону в’їзду іноземців, однак розширив перелік родичів, які можуть подорожувати до громадян України.

На нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова напали у центрі Києва, він звернувся до медиків.

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, який значно розширює перелік тварин, що підлягають обов’язковій ідентифікації та реєстрації — законопроєкт щодо захисту тварин може перетворитися на корупційну касу.