У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування
Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.
Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад.
Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.
Сторони переговорів погодилися з необхідністю продовження дотримання "тиші".
Дослівно: "У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення".
Нагадаємо:
- Заступник глави української делегації у ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу".
- Його слова викликали великий резонанс і засудження з боку патріотично налаштованих українців.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.
- Голова парламенту Дмитро Разумков сказав, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.