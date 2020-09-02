У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад.

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

Сторони переговорів погодилися з необхідністю продовження дотримання "тиші".

Дослівно: "У межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення".

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