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Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі

Понеділок, 21 вересня 2020, 06:44

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що на переговорах з Олександром Лукашенко, який зараз виконує обов'язки президента Білорусі, Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі.

Джерело: етер програми "Москва. Кремль. Путін", передає ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Звичайно ж, події останніх тижнів в Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також зачіпалася і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним".



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