Азербайджан оголошує комендантську годину і військовий стан у деяких районах

Парламент Азербайджану прийняв рішення про введення військового стану у низці міст і районів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське видання Haqqin.

Парламент у неділю провів позачергове засідання і рішення про військовий стан буде затверджено президентом країни протягом 48 годин.

Депутат парламенту Хікмет Бабаоглу також повідомив, що МВС передані повноваженнями про оголошення комендантської години.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Детальніше читайте у статті – "Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна"