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Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА

Четвер, 3 вересня 2020, 00:52

Лісові пожежі на Харківщині мали кілька осередків займання у трьох районах області.

Джерело: коментар голови Харківської ОДА Олексія Кучера, передає "Укрінформ

Пряма мова: "Необхідно повідомити про певну дивину, що пожежа виникла в трьох районах. Це, окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях. Як мінімум три осередки, наприклад, у Дворічанському районі".

Деталі: Кучер також повідомив, що гроші для компенсації постраждалим виділять з резервного фонду області. Також місцева влада звернеться до керівництва держави для виділення додаткових коштів. Наразі сумка збитків не встановлена. 

Передісторія: 

  • 2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
  • Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Українська правда
Теми: пожежаХарківська область


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