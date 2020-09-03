Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА

Лісові пожежі на Харківщині мали кілька осередків займання у трьох районах області.

Джерело: коментар голови Харківської ОДА Олексія Кучера, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Необхідно повідомити про певну дивину, що пожежа виникла в трьох районах. Це, окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях. Як мінімум три осередки, наприклад, у Дворічанському районі".

Деталі: Кучер також повідомив, що гроші для компенсації постраждалим виділять з резервного фонду області. Також місцева влада звернеться до керівництва держави для виділення додаткових коштів. Наразі сумка збитків не встановлена.

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