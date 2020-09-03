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У світі різко зросло число нових випадків коронавірусу: за добу 285 тисяч

Четвер, 3 вересня 2020, 05:37

Станом на 2 вересня у світі зареєстрували 285 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна знову на 15 місці за кількістю нових хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше випадків зафіксували в Індії – майже 83 тисячі. У Бразилії виявили значно менше хворих – трохи більше 48 тисяч. Також майже 41 тисячу випадків діагностували в США, близько 11 тисяч – в Аргентині, більше 9 тисяч – у Колумбії та 8,5 тисяч – в Іспанії.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 6283 особи. 

Загалом у світі підтвердили 26,1 млн випадків заражень, із яких летальними виявились 866,5 тисяч. Наразі одужали 18,4 млн хворих. Активними залишаються 6,8 випадків інфікування. 

 
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Що було раніше: Станом на 1 вересня у світі зареєстрували майже 259 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. 

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Нагадаємо: 

  • 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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