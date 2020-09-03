У світі різко зросло число нових випадків коронавірусу: за добу 285 тисяч

Станом на 2 вересня у світі зареєстрували 285 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна знову на 15 місці за кількістю нових хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше випадків зафіксували в Індії – майже 83 тисячі. У Бразилії виявили значно менше хворих – трохи більше 48 тисяч. Також майже 41 тисячу випадків діагностували в США, близько 11 тисяч – в Аргентині, більше 9 тисяч – у Колумбії та 8,5 тисяч – в Іспанії.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 6283 особи.

Загалом у світі підтвердили 26,1 млн випадків заражень, із яких летальними виявились 866,5 тисяч. Наразі одужали 18,4 млн хворих. Активними залишаються 6,8 випадків інфікування.

Знімок екрана

Що було раніше: Станом на 1 вересня у світі зареєстрували майже 259 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: