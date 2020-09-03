Головні новини середи і ночі: "компліменти" Зеленського і Лероса, стягнення 10 млрд з "Привату"

Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу", суд задовольнив стягнення майже 10 млрд з "Приватбанку" на користь Суркісів, — актуальні новини 2 вересня.

Про перепалки Зеленського і Лероса

Володимир Зеленський відреагував на виключення нардепа Гео Лероса із фракції "Слуга народу" і назвав його "хабарником і зрадником" країни.

Лерос стверджує, що Зеленський його оббрехав і обіцяє направити заяву про злочин президента.

Про "Приватбанк"

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

У Мінфіні заявили, що Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним їхнім кроком буде підготовка апеляційної скарги на ухвалу.

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