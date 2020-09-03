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Двоє військових отримали опіки під час гасіння лісових пожеж – ООС

Четвер, 3 вересня 2020, 07:39
Фото: ООС

2 вересня двоє військовослужбовців отримали термічні опіки під час гасіння лісових пожеж у Луганській області.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено більше двохсот гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів".

Деталі: Постраждалих військових доправлено до медзакладів. Їх стан – задовільний.

Загалом до гасіння пожеж залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. Вогонь в Зайцево і Новолуганському вже ліквідовано.

У штабі також повідомили про один ворожий постріл з підствольного гранатомету минулої доби поблизу Мар’їнки. 

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає", – йдеться у зведенні.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООСпожежаОб'єднані сили на Донбасі


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