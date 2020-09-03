Аваков прилетів на Харківщину – гасити пожежі
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші урядовці відправилися на Харківщину, де вирують лісові пожежі.
Джерело: пресслужба МВС, Офіс президента
Дослівно МВС: "З самого ранку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетів в Харківську область для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації пожеж".
Деталі: Повідомляється, що Аваков здійснить повітряний моніторинг районів, які постраждали від пожеж, а також проведе нараду оперативного штабу.
Офіс президента повідомляє, що крім Авакова, напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Зазначається, що урядовці перебувають на прямому зв’язку з Офісом президента, "надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі".
Дослівно ОП: "Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих".
Крім того, уряд готує проект допомоги потерпілим від пожеж у Харківській і Луганській областях.
Що було раніше: Станом на ранок 3 вересня повідомлялося, що на пожежі в Луганській області загинула людина ще 2 отримали опіки.
На Луганщині - продовжується гасіння 4 осередків, з яких локалізовано 2 осередки в Станично-Луганському районі (поблизу с. Геївка та між с. Болотене і смт Станиця Луганська).
В Харківській області – осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.
У селі Клугино-Башкирівка на території Новомосковського лісництва зранку 3 вересня відкритого вогню не спостерігається. Пожежники гасять окремі осередки тління лісової підстилки та залишки деревини всередині контрольованого периметру.
Передісторія:
- 2 вересня повідомлялося про ліквідація пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей.
- Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
- Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.