Аваков прилетів на Харківщину – гасити пожежі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші урядовці відправилися на Харківщину, де вирують лісові пожежі.

Джерело: пресслужба МВС, Офіс президента

Дослівно МВС: "З самого ранку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетів в Харківську область для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації пожеж".

Деталі: Повідомляється, що Аваков здійснить повітряний моніторинг районів, які постраждали від пожеж, а також проведе нараду оперативного штабу.

Офіс президента повідомляє, що крім Авакова, напередодні до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зазначається, що урядовці перебувають на прямому зв’язку з Офісом президента, "надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі".

Дослівно ОП: "Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих".

Крім того, уряд готує проект допомоги потерпілим від пожеж у Харківській і Луганській областях.

Що було раніше: Станом на ранок 3 вересня повідомлялося, що на пожежі в Луганській області загинула людина ще 2 отримали опіки.

На Луганщині - продовжується гасіння 4 осередків, з яких локалізовано 2 осередки в Станично-Луганському районі (поблизу с. Геївка та між с. Болотене і смт Станиця Луганська).

В Харківській області – осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.

У селі Клугино-Башкирівка на території Новомосковського лісництва зранку 3 вересня відкритого вогню не спостерігається. Пожежники гасять окремі осередки тління лісової підстилки та залишки деревини всередині контрольованого периметру.

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