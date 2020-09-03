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За добу в Києві на коронавірус захворіли ще 280 людей, 26 з них — діти

Четвер, 3 вересня 2020, 11:15
За добу в Києві на коронавірус захворіли ще 280 людей, 26 з них — діти
Укрінформ

За минулу добу захворювання на коронавірус виявили в 280 киян, 26 із них — діти.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Четверо хворих померли. Одужали за минулу добу 103 людини.

 

Минулої доби захворіли 142 жінки віком від 18 до 87 років, 112 чоловіка віком від 18 до 81 рокiв. Також 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73. У Солом‘янському – 35. Та в Деснянському районі – 34 випадки.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Всього коронавірус подолали 4553 мешканця Києва. Хвороба забрала життя 222 киян.

Нагадаємо: За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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