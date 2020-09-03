У Німеччині закликають згортати "Північний потік-2" через отруєння Навального

У Німеччині впливові політики закликали до економічних кроків проти Росії, у тому числі щодо "Північного потоку-2", у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норберт Рьоттген, голова парламентського комітету із закордонних справ Німеччини, що представляє ХДС - правлячу партію Ангели Меркель, зазначив, що реакція Німеччини має включати і сферу торгівлі газом, тому що це "єдина мова, яку розуміє Путін".

Про це він сказав в ефірі Deutschlandfunk, відповідаючи на питання, як бути з "Північним потоком-2" після останніх подій.

"Ми маємо вдатися до жорстких кроків, ми маємо відповісти єдиною мовою, яку Путін розуміє - у сфері продажу газу", - зазначив він.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, один з найвпливовіших німецьких дипломатів, заявив що після отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального таких кроків як вислання дипломатів може бути недостатньо.

"Якщо ми разом з партнерами хочемо дати Москві чіткий сигнал, це має торкнутися й економічних відносин. І це означає, що "Північний потік-2" не має лишитися поза увагою", - зазначив Ішингер.

Водночас повний бойкот, на його думку, також недоречний.

"Ми не можемо спорудити стіну між Заходом та Росією, це було б занадто. Але є помірніші заходи - щось посередині між дипломатичними кроками і тотальним бойкотом", - уточнив дипломат.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці минулого тижня заявила, що, на її думку, питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований, та підтвердила цю позицію вчора вранці.

Надвечір, після підтвердження лабораторії Бундесверу, що Навального отруїли "Новічком", Ангела Меркель заявила про те, що не має сумнівів, що Навального отруїли, аби змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального.