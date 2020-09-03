Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині закликають згортати "Північний потік-2" через отруєння Навального

Четвер, 3 вересня 2020, 11:25

У Німеччині впливові політики закликали до економічних кроків проти Росії, у тому числі щодо "Північного потоку-2", у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норберт Рьоттген, голова парламентського комітету із закордонних справ Німеччини, що представляє ХДС - правлячу партію Ангели Меркель, зазначив, що реакція Німеччини має включати і сферу торгівлі газом, тому що це "єдина мова, яку розуміє Путін". 

Про це він сказав в ефірі Deutschlandfunk, відповідаючи на питання, як бути з "Північним потоком-2" після останніх подій.

"Ми маємо вдатися до жорстких кроків, ми маємо відповісти єдиною мовою, яку Путін розуміє - у сфері продажу газу", - зазначив він. 

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, один з найвпливовіших німецьких дипломатів, заявив що після отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального таких кроків як вислання дипломатів може бути недостатньо. 

"Якщо ми разом з партнерами хочемо дати Москві чіткий сигнал, це має торкнутися й економічних відносин. І це означає, що "Північний потік-2" не має лишитися поза увагою", - зазначив Ішингер.

Водночас повний бойкот, на його думку, також недоречний. 

"Ми не можемо спорудити стіну між Заходом та Росією, це було б занадто. Але є помірніші заходи - щось посередині між дипломатичними кроками і тотальним бойкотом", - уточнив дипломат. 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці минулого тижня заявила, що, на її думку, питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований, та підтвердила цю позицію вчора вранці. 

Надвечір, після підтвердження лабораторії Бундесверу, що Навального отруїли "Новічком", Ангела Меркель заявила про те, що не має сумнівів, що Навального отруїли, аби змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Вона додала, що Берлін проведе консультації з партнерами по ЄС і НАТО щодо того, якою буде міжнародна реакція на отруєння Навального. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийНімеччинаГазпромгазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: