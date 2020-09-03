Стрілянина в Українці: поліція встановила 22 учасників, хоча вони замітали сліди

Поліція Київщини встановила 22 учасників збройного конфлікту у місті Українка Київської області.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів та показів свідків поліцейські встановили, що до вчинення хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів та 7 приїжджих осіб зі столиці, у томі числі - і громадяни Російської Федерації.

Наразі вже проведено 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту.

Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: 2 вересня група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, що на Обухівщині, конфлікт переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

Всього пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві мешканці о 19.15 повідомили до Обухівського відділу поліції. Зазначається, що наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже за 20 хвилин.

Однак правоохоронці зазначають, що учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоби приховати цей злочин: змінили обстановку, позбирали гільзи та знищили сліди.

Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер.

Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.