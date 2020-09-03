Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС "стурбовані і розчаровані" відсутністю прогресу в переговорах по Brexit

Четвер, 3 вересня 2020, 14:41

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів, що підігріває побоювання, що Лондон вийде з блоку в січні без угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Барньє сказав, що на зустрічі у вівторок з переговірником від Британії Девідом Фростом прориву не відбулося.

"Ми не помітили жодних змін в позиції Британії, тому я публічно висловив те, що говорю, що я стурбований і розчарований, тому що, чесно кажучи, ми рухалися і показали в багатьох питаннях реальну відкритість в останні місяці", - сказав Барньє.

За його словами, ЄС визнав червоні лінії Британії щодо добросовісної конкуренції, рибальства і управління, в тому числі Європейського суду, і був готовий до компромісу, але Британія відмовлялася вносити пропозиції про державну допомогу або рибальство. "З усіх цих питань британська сторона продовжує розчаровувати", - сказав він.

Він сказав, що наполегливі твердження Британії про те, що вони просто хочуть такої угоди, як у Канади або Японії, не засновані на реальності. Близькість Британії до ЄС відрізняє її від інших торгових партнерів, оскільки це автоматично збільшує обсяги і широту торгівлі.

"Це ясно показує, чому нам потрібні ці економічні та комерційні чесні гри і важливі механізми, щоб уникнути перекосів в торгівлі і несправедливих конкурентних переваг", - сказав він.

Теми: BrexitЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Brexit
Підтримка України Сполученим Королівством завжди залишатиметься сильною
Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit
Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: