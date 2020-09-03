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В ЄС "стурбовані і розчаровані" відсутністю прогресу в переговорах по Brexit

Четвер, 3 вересня 2020, 14:41

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів, що підігріває побоювання, що Лондон вийде з блоку в січні без угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Барньє сказав, що на зустрічі у вівторок з переговірником від Британії Девідом Фростом прориву не відбулося.

"Ми не помітили жодних змін в позиції Британії, тому я публічно висловив те, що говорю, що я стурбований і розчарований, тому що, чесно кажучи, ми рухалися і показали в багатьох питаннях реальну відкритість в останні місяці", - сказав Барньє.

За його словами, ЄС визнав червоні лінії Британії щодо добросовісної конкуренції, рибальства і управління, в тому числі Європейського суду, і був готовий до компромісу, але Британія відмовлялася вносити пропозиції про державну допомогу або рибальство. "З усіх цих питань британська сторона продовжує розчаровувати", - сказав він.

Він сказав, що наполегливі твердження Британії про те, що вони просто хочуть такої угоди, як у Канади або Японії, не засновані на реальності. Близькість Британії до ЄС відрізняє її від інших торгових партнерів, оскільки це автоматично збільшує обсяги і широту торгівлі.

"Це ясно показує, чому нам потрібні ці економічні та комерційні чесні гри і важливі механізми, щоб уникнути перекосів в торгівлі і несправедливих конкурентних переваг", - сказав він.

Теми: BrexitЄС


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