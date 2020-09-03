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Торгового представника України позбавили більшості повноважень

Четвер, 3 вересня 2020, 16:00

Більшість повноважень, що стосуються зовнішньої торгівлі, перейшло новопризначеному заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександру Романішину.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на facebook-сторінку міністерства.

Зокрема, Олександр Романішин відповідатиме за державну політику у сфері розвитку експорту та питань інтелектуальної власності. Він координуватиме роботу таких департаментів Мінекономіки: департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності; захисту національного виробника та санкційної політики.

Романішин був призначений на посаду заступника міністра 29 липня. До того він працював в Міністерстві цифрової трансформації та міжнародній аудиторській компанії EY.

Варто зазначити, що досі вказані департаменти підпадали під управління торгового представника України Тараса Качки. Тепер же, відповідно до розподілу повноважень, викладеного на сайті міністерства, торговий представник куруватиме роботу лише двох департаментів: міжнародної співпраці, а також багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод.

Детальніше про роботу торгового представника у його інтерв'ю: "У нас немає спеціальної книжки "План дій уряду на випадок коронавірусу", а також "Україна має перейти від торгівлі до економічної інтеграції з Євросоюзом".

Теми: торгівляУкраїна
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