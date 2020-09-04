Станом на 4 вересня у 213 країнах зафіксовано понад 26 мільйонів випадків зараження, з них 287 тисяч тільки за минулу добу.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Україна та Німеччина. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Зазначимо, що станом на 4 вересня у 213 країнах зафіксовано 26,4 мільйона випадків зараження. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 873 108 пацієнтів, з них 5886 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 18 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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