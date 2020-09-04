Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

П'ятниця, 4 вересня 2020, 08:00

День Незалежності коштував у 6 разів більше за попередній, Лукашенко назвав отруєння Навального фейком — актуальні новини 3 вересня.

Про дороге попурі

Святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень, при цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за попурі з популярними артистами.

Про зустріч Лукашенка і Мішустіна

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на зустрічі з в.о. президента Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Москва і Мінськ "досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави".

Під час тієї ж зустрічі виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото і відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 вересня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Усі новини...
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
07:38
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети
06:01
ВідеоSpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
04:26
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
03:28
ФотоСайт МВС Білорусі зламали й оголосили Лукашенка в розшук
02:34
Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси
01:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 14-му місці
00:26
ВідеоЧерговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink
23:58
На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд
23:38
Збірна України розпочала Лігу Націй з перемоги над Швейцарією
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!