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Албанія повернулася до "зеленого" списку України

П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:03

Міністерство охорони здоров’я України оновило список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Список складений на основі даних щодо епідеміологічної ситуації у країнах опубліковані станом на 4 вересня.

Порівняно з попереднім списком, з-поміж курортних країн, які приймають українських туристів, до "зеленого" списку повернулася Албанія. Словенія, Єгипет, Туреччина та Болгарія також залишились "зеленими".

Чорногорія та Хорватія, яка стала "червоною" після попереднього оновлення, залишились у "червоному" списку.

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зон доступний за посиланням. Попередню версію списку можна переглянути тут.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Нагадаємо, минулого тижня Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

Теми: Албаніятуризмкоронавірус
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