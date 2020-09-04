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В СЦКК розповіли про підступний спосіб бойовиків вести війну під час перемир'я

П'ятниця, 4 вересня 2020, 16:18

Бойовики ведуть війну на Донбасі шляхом закладення мін.

Джерело: Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у Facebook

Деталі: За даними СЦКК, незаконні збройні формування ОРДЛО за кураторства Росії, не дивлячись на домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, продовжують систематично порушувати існуючі домовленості та проводять мінування території поблизу населених пунктів, постачають військову техніку обходячи пости, де встановлено прикордонні пункти пропуску.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 3 вересня, в ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ на непідконтрольній урядові України території було вкотре виявлено 23 протитанкові міни, які встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк".

Також виявлено наявність вантажівки військового типу в полі на відстані близько двох з половиною кілометрів на північний захід від населеного пункту Астахове Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацією, де немає прикордонно-пропускних споруд.

Українська правда
Теми: ОРДЛОДонбас


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