Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нове загострення між Україною і Угорщиною: топ-урядовця не пустили на Закарпаття

П'ятниця, 4 вересня 2020, 19:28

Україна заборонила в’їзд на Закарпаття державному секретарю Угорщини з питань національної політики Арпаду Потапі,що хотів взяти участь у відкриття відремонтованої школи.

Цю інформацію, поширену угорськими медіа, підтвердили також у МЗС України, пише "Європейська правда"

Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня. Реконструкція навчального закладу відбулася за фінансування угорського уряду, однак його приїзд був заблокований через нещодавнє рішення Києва про заборону в’їзду іноземців.

Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта із Потапі на чолі, але відмовилася це робити, заявив угорський консул Ласло Куті.

"Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію, але на жаль, у кількох сотніх кілометрів звідси (у Києві - ЄП) хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації є найбільшою загрозою епідеміологічній ситуації. Через це делегація не прибула до Ужгорода", - розповів дипломат на церемонії, якого цитує сайт угорської меншини Karpatalja.

Ця заява спричинила резонанс в угорських медіа – у п’ятницю дану історію опублікувала більшість видань країни.

Надвечір на дані повідомлення відреагував також МЗС України, заявивши, що "із подивом" сприйняв слова консула. Втім, офіційна заява МЗС лише підтвердила ключові тези з угорського повідомлення.

"Неможливість в'їзду пов'язана з введеними Урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру", - заявило зовнішньополітичне відомство. В МЗС водночас вважають, що ця ситуація свідчить про загострення конфліктної риторики від представників офіційного Будапешта: "Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин".

Варто зауважити, що аргумент МЗС про епідемічну небезпеку візиту не видається обгрунтованим. Угорщина, має найменшу кількість заражень відносно до населення серед усіх держав континентальної Європи - цей показник, за даними МОЗ, уп'ятеро менший за український.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком цієї ситуації.

Як відомо, потепління у відносинах між Україною та Угорщиною, що розпочалося навесні, влітку різко загальмувало. Досі не відбулося засідання комісії з питань освіти, про проведення якої було домовлено кілька місяців тому. Міністр Дмитро Кулеба нещодавно не виключив, що Будапешт передумав домовлятися про нормалізацію відносин.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Швейцарія ввела карантин для мандрівників з України

Сліди "Новічка" виявили в зразках шкіри, крові і сечі Навального - ЗМІ

Патріарх Філарет заразився COVID-19

фото, відеоЗеленський призначив фігуранта плівок судді Вовка до складу держкомісії

Нардепа Лероса, який обізвав Зеленського, викликали до ДБР

Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального

Усі новини...
Останні новини
20:03
Плановий дефіцит проєкту держбюджету-2021 складає 6% ВВП - Шмигаль
19:49
Фігуранта "плівок Вовка" призначили до складу держкомісії ще минулого року – Стефанишина
19:41
У 6 хасидів, які встигли потрапити в Умань, виявили коронавірус – мер
19:35
Нацбанк визначився із офіційним курсом гривні на понеділок
19:28
Нове загострення між Україною і Угорщиною: топ-урядовця не пустили на Закарпаття
19:04
Суд розгляне поновлення Нефьодова на посаді голови Держмитслужби у листопаді
18:48
У Тернополі в поїзди не братимуть пасажирів із 7 вересня – УЗ
18:47
Бізнес розкритикував законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки
18:39
фотоПрезидента банку "Аркада" взяли під варту
18:33
Міненерго: Україна входить до опалювального сезону із високими запасами палива
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!