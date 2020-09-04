Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нове загострення між Україною і Угорщиною: топ-урядовця не пустили на Закарпаття

П'ятниця, 4 вересня 2020, 19:28

Україна заборонила в’їзд на Закарпаття державному секретарю Угорщини з питань національної політики Арпаду Потапі,що хотів взяти участь у відкриття відремонтованої школи.

Цю інформацію, поширену угорськими медіа, підтвердили також у МЗС України, пише "Європейська правда"

Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня. Реконструкція навчального закладу відбулася за фінансування угорського уряду, однак його приїзд був заблокований через нещодавнє рішення Києва про заборону в’їзду іноземців.

Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта із Потапі на чолі, але відмовилася це робити, заявив угорський консул Ласло Куті.

"Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію, але на жаль, у кількох сотніх кілометрів звідси (у Києві - ЄП) хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації є найбільшою загрозою епідеміологічній ситуації. Через це делегація не прибула до Ужгорода", - розповів дипломат на церемонії, якого цитує сайт угорської меншини Karpatalja.

Ця заява спричинила резонанс в угорських медіа – у п’ятницю дану історію опублікувала більшість видань країни.

Надвечір на дані повідомлення відреагував також МЗС України, заявивши, що "із подивом" сприйняв слова консула. Втім, офіційна заява МЗС лише підтвердила ключові тези з угорського повідомлення.

"Неможливість в'їзду пов'язана з введеними Урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру", - заявило зовнішньополітичне відомство. В МЗС водночас вважають, що ця ситуація свідчить про загострення конфліктної риторики від представників офіційного Будапешта: "Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин".

Варто зауважити, що аргумент МЗС про епідемічну небезпеку візиту не видається обгрунтованим. Угорщина, має найменшу кількість заражень відносно до населення серед усіх держав континентальної Європи - цей показник, за даними МОЗ, уп'ятеро менший за український.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком цієї ситуації.

Як відомо, потепління у відносинах між Україною та Угорщиною, що розпочалося навесні, влітку різко загальмувало. Досі не відбулося засідання комісії з питань освіти, про проведення якої було домовлено кілька місяців тому. Міністр Дмитро Кулеба нещодавно не виключив, що Будапешт передумав домовлятися про нормалізацію відносин.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: