Нове загострення між Україною і Угорщиною: топ-урядовця не пустили на Закарпаття

Україна заборонила в’їзд на Закарпаття державному секретарю Угорщини з питань національної політики Арпаду Потапі,що хотів взяти участь у відкриття відремонтованої школи.

Цю інформацію, поширену угорськими медіа, підтвердили також у МЗС України, пише "Європейська правда"

Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня. Реконструкція навчального закладу відбулася за фінансування угорського уряду, однак його приїзд був заблокований через нещодавнє рішення Києва про заборону в’їзду іноземців.

Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта із Потапі на чолі, але відмовилася це робити, заявив угорський консул Ласло Куті.

"Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію, але на жаль, у кількох сотніх кілометрів звідси (у Києві - ЄП) хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації є найбільшою загрозою епідеміологічній ситуації. Через це делегація не прибула до Ужгорода", - розповів дипломат на церемонії, якого цитує сайт угорської меншини Karpatalja.

Ця заява спричинила резонанс в угорських медіа – у п’ятницю дану історію опублікувала більшість видань країни.

Надвечір на дані повідомлення відреагував також МЗС України, заявивши, що "із подивом" сприйняв слова консула. Втім, офіційна заява МЗС лише підтвердила ключові тези з угорського повідомлення.

"Неможливість в'їзду пов'язана з введеними Урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру", - заявило зовнішньополітичне відомство. В МЗС водночас вважають, що ця ситуація свідчить про загострення конфліктної риторики від представників офіційного Будапешта: "Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин".

Варто зауважити, що аргумент МЗС про епідемічну небезпеку візиту не видається обгрунтованим. Угорщина, має найменшу кількість заражень відносно до населення серед усіх держав континентальної Європи - цей показник, за даними МОЗ, уп'ятеро менший за український.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком цієї ситуації.

Як відомо, потепління у відносинах між Україною та Угорщиною, що розпочалося навесні, влітку різко загальмувало. Досі не відбулося засідання комісії з питань освіти, про проведення якої було домовлено кілька місяців тому. Міністр Дмитро Кулеба нещодавно не виключив, що Будапешт передумав домовлятися про нормалізацію відносин.