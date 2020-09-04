Косово і Сербія домовилися про нормалізацію економічних відносин

Сербія і Косово оголосили в п'ятницю, що вони домовилися про нормалізацію економічних в'язків в рамках переговорів за посередництвом США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Після дводенних зустрічей з представниками адміністрації Трампа президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косово Авдулла Хоті домовилися про співпрацю з цілого ряду економічних напрямків для залучення інвестицій і створення робочих місць.

Заява Білого дому забезпечила президенту Дональду Трампу дипломатичну перемогу напередодні листопадових президентських виборів.

"Дійсно, це історична подія. Я з нетерпінням чекаю поїздки в обидві країни в недалекому майбутньому ", - сказав Трамп, стоячи поруч з двома лідерами в Овальному кабінеті.

"Ми не можемо прийняти жоден документ, який включає в себе незалежність Косово ", - заявив Вучич журналістам після зустрічей у четвер в Білому домі. Тому, щоб щоб уникнути визнання незалежного Косова з боку Сербії, США підписали угоди з кожною країною окремо.

Парламент Косово проголосив незалежність від Сербії в 2008 році, через дев'ять років після того, як НАТО провела 78-денну кампанію авіаударів проти Сербії, щоб зупинити криваві репресії проти етнічних албанців в Косово.

Більшість західних країн визнали незалежність Косово, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні. Триваюча тупикова ситуація і небажання Сербії визнати Косово призвели до того, що напруженість продовжувала загострюватися і заважала повній стабілізації Балканського регіону після кровопролитних воєн 1990-х років.

Сербія і Косово вже підписали угоди про повітряне, залізничне і транзитне сполучення, включаючи угоду, яка розчистить шлях для першого рейсу між Приштиною і Белградом за 21 рік. Нова угода включає в себе ще багато напрямків економічного співробітництва.

У понеділок Вучич і Хоті повинні відправитися в Брюссель для проведення переговорів під егідою глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля і спеціального посланника з белградсько-приштинського діалогу Мирослава Лайчака.