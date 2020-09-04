Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово і Сербія домовилися про нормалізацію економічних відносин

П'ятниця, 4 вересня 2020, 20:20

Сербія і Косово оголосили в п'ятницю, що вони домовилися про нормалізацію економічних в'язків в рамках переговорів за посередництвом США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Після дводенних зустрічей з представниками адміністрації Трампа президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косово Авдулла Хоті домовилися про співпрацю з цілого ряду економічних напрямків для залучення інвестицій і створення робочих місць.

Заява Білого дому забезпечила президенту Дональду Трампу дипломатичну перемогу напередодні листопадових президентських виборів.

"Дійсно, це історична подія. Я з нетерпінням чекаю поїздки в обидві країни в недалекому майбутньому ", - сказав Трамп, стоячи поруч з двома лідерами в Овальному кабінеті.

"Ми не можемо прийняти жоден документ, який включає в себе незалежність Косово ", - заявив Вучич журналістам після зустрічей у четвер в Білому домі. Тому, щоб щоб уникнути визнання незалежного Косова з боку Сербії, США підписали угоди з кожною країною окремо.

Парламент Косово проголосив незалежність від Сербії в 2008 році, через дев'ять років після того, як НАТО провела 78-денну кампанію авіаударів проти Сербії, щоб зупинити криваві репресії проти етнічних албанців в Косово.

Більшість західних країн визнали незалежність Косово, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні. Триваюча тупикова ситуація і небажання Сербії визнати Косово призвели до того, що напруженість продовжувала загострюватися і заважала повній стабілізації Балканського регіону після кровопролитних воєн 1990-х років.

Сербія і Косово вже підписали угоди про повітряне, залізничне і транзитне сполучення, включаючи угоду, яка розчистить шлях для першого рейсу між Приштиною і Белградом за 21 рік. Нова угода включає в себе ще багато напрямків економічного співробітництва.

У понеділок Вучич і Хоті повинні відправитися в Брюссель для проведення переговорів під егідою глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля і спеціального посланника з белградсько-приштинського діалогу Мирослава Лайчака.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: