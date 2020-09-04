Новини 4 вересня: "докази" Лукашенка, довіра до Зеленського

Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального, Зеленському вже не довіряє майже половина українців, — актуальні новини 4 вересня.

Про "докази" Лукашенка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що матеріали білоруської розвідки, про нібито фальсифікацію даних про отруєння опозиціонера Олексія Навального, передали ФСБ, а спецслужба доповість про них Путіну.

Водночас фахівці Бундесверу, які зробили висновок про отруєння Навального, знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новічок" у зразках шкіри, крові і сечі політика, а також на пляшці, якою він користувався під час поїздки.

Пресслужба Лукашенка опублікувала аудіозапис розмови нібито між Німеччиною та Польшею про отруєння Олексія Навального.

Про довіру до Зеленського

49% українців заявили, що не довіряють президенту Володимиру Зеленському, а довіряють главі держави – 44,4% громадян.

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