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Нам потрібна допомога: Тихановська звернулася до Радбезу ООН

П'ятниця, 4 вересня 2020, 21:52

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила з доповіддю в Раді Безпеки ООН.

Джерело: виступ Тихановської, який транслювало "Новое время"

Пряма мова Тихановської: "Нам потрібна допомога ООН. Нація не повинна бути заручником однієї людини, який вчепився у владу. Режим Лукашенка збанкрутував в очах білоруської нації".

Деталі: Вона ще раз закликала до звільнення всіх політичних в'язнів, в тому числі свого чоловіка Сергія Тихановського і опозиціонера Сергія Статкевича, а також всіх затриманих на протестах. Також вона попросила ООН засудити використання сили білоруськими силовиками і ввести санкції щодо режиму Лукашенка і силовиків, причетних до розгону мирних протестів. Вона окремо закликала світову спільноту припинити будь-яку співпрацю з режимом Лукашенка, наголосивши, що він "більше не представляє Білорусь".

Вона також закликала представників ООН використовувати всі механізми для того, щоб Мінськ допустив в країну моніторингові групи.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Теми: Білорусьвибори


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