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Вже використали 30% коштів, передбачених у COVID-фонді – Мінфін

П'ятниця, 4 вересня 2020, 23:24
Вже використали 30% коштів, передбачених у COVID-фонді – Мінфін

Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у Коронавірусние фонді України, запевняють у Міністерстві фінансі.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Інтер", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Марченко: "Коронавірусние фонд - це дуже гнучкий механізм. На сьогоднішній момент де-факто використано 30% коштів, передбачених у Коронавірусние фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд. Це по факту. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками , і, якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави ".

Деталі: Міністр підкреслив, що "немає критичної проблеми з Коронавірусние фондом".

За його словами, питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з Covid-19 не варто, і Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

Якщо не вистачить грошей в COVID-фонді, Мінфін обіцяє перерозподілити з інших програм.

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Теми: коронавірусМінфінепідемія
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