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У Пентагоні пояснили навіщо стратегічні бомбардувальники США прилітали до адмінкордону з Кримом

Субота, 5 вересня 2020, 00:38
У Пентагоні пояснили навіщо стратегічні бомбардувальники США прилітали до адмінкордону з Кримом
Бомбардировщик B-52 Stratofortress

Командування ВПС США в Європі прокоментувало навіщо 4 вересня стратегічні бомбардувальники США В-52 прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом. 

Джерело: сайт United States European Command

Дослівно: "Три бомбардувальника B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України".

Деталі: Метою польоту групи американських стратегічних бомбардувальників B-52H 4 вересня було бажання "показати можливості щодо стримування Росії".

Що передувало: Стратегічні бомбардувальники США В-52 у п’ятницю прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Теми: СШАРосіяКрим
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