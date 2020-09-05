На Рівненщині за добу на COVID-19 захворіло більше ніж одужало
Субота, 5 вересня 2020, 02:38
4 вересня в Рівненській області зафіксували 68 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 66 пацієнтів.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Станом на вечір 4 вересня на Рівненщині зареєстровано 68 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 15 до 75 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Подолали хворобу 6991 людина.
В області зареєстровано 135 летальних випадки, спричинені COVID-19.
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