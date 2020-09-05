На Рівненщині за добу на COVID-19 захворіло більше ніж одужало

4 вересня в Рівненській області зафіксували 68 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 66 пацієнтів.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Станом на вечір 4 вересня на Рівненщині зареєстровано 68 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 15 до 75 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9634 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Подолали хворобу 6991 людина.

В області зареєстровано 135 летальних випадки, спричинені COVID-19.

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