Трамп прокоментував інформацію щодо отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок"
Субота, 5 вересня 2020, 05:07
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував інформацію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
Джерело: Bloomberg
Пряма мова: "Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше. Я буду дуже злий, якщо ця інформація підтвердиться". Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, який робить набагато гірші речі".
Деталі: Згодом Трамп додав: "Судячи з того, що говорить Німеччина, це так".
Що передувало:
- 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не має сумнівів, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії