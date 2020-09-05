Трамп прокоментував інформацію щодо отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок"

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував інформацію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Джерело: Bloomberg

Пряма мова: "Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше. Я буду дуже злий, якщо ця інформація підтвердиться". Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, який робить набагато гірші речі".

Деталі: Згодом Трамп додав: "Судячи з того, що говорить Німеччина, це так".

Що передувало: